البدء باعمال مد خط لسكة الحديد بين الموصل وتركيا

اعلنت محافظة نينوى، الاحد، عن البدء بأعمال مد خط حديث للسكة الحديد يربط بين مدينة الموصل وتركيا خلال الايام المقبلة.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "الملاكات الهندسية والفنية المختصة وبالتعاون مع شركات اعمار هندسية تركية، ستبدأ خلال ايام مد خط حديث للسكة الحديد يربط بين مدينة الموصل والجمهورية التركية من اجل تخفيف الزخم الحاصل على الطرق".

واضاف ان "المشروع هو الاول من نوعه في مدينة الموصل مركز نينوى، لما تشهده المحافظة من تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع الجارة تركيا ."