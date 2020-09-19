الموقف الوبائي في كردستان: اكثر من 600 اصابة و23 وفاة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا للـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى انها سجلت 612 اصابة جديدة بكوفيد19.

وقالت الوزارة في بيان ان "الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 4146 فحصا جديداً.

* 892 في اربيل، 674 في السليمانية، 177 في كرميان، و2403 في دهوك.

2- الاصابات:

* 612 اصابة جديدة.

* 72 في اربيل، 94 في السليمانية، 28 في كرميان، و418 في دهوك.

3- الشفاء:

* 534 حالة جديدة.

* 220 في اربيل، 15 في السليمانية، 29 كرميان، 250 في دهوك، و20 في حلبجة.

5- الوفيات:

*23 حالة وفاة.

* 6 في اربيل،8 في السليمانية، 2 في رابرين، 5 في دهوك، و2 في حلبجة.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21830 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 414057 فحصا، 153805 في اربيل، 104938 في السليمانية، 151550 في دهوك، 3764 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 40558 اصابة، 15380 في اربيل، 14560 في السليمانية، 9257 في دهوك، 1361 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 25797 حالة، 11828 في اربيل، 9315 في السليمانية، 3381 في دهوك، 1273 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 13266 حالة، 3029 في اربيل، 4464 في السليمانية، 5709 في دهوك، 64 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 1495 حالة، 523 اربيل، 779 في السليمانية، 167 في دهوك، و26 في حلبجة.