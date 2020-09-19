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النائب فاضل الفتلاوي : الخلافات غيبت الدوائر الانتخابية عن جدول أعمال البرلمان


ارجع النائب عن كتلة الصادقون فاضل الفتلاوي، السبت، خلو جدول اعمال جلسة اليوم لمجلس النواب من ملحق الدوائر الانتخابية الى عدم الاتفاق السياسي.

وقال الفتلاوي بحسب اعلام كتلته، ان “القوى السياسية لا تزال غير متفقة على الية محدد لتقسيم الدوائر الانتخابية “، لافتا الى ان “عدم الاتفاق على الية محدد انعكس سلبا على جدوال اعمال اليوم حيث لم يتضمن ضم ملف الدوائر الانتخابية”

واضاف ان “المجلس النواب صوت على الدوائر الانتخابية واجل الية التوزيع فقط وهذا الامر لا عودة فيه”، مبينا ان “بعض القوى مصرة على الدائرة الواحدة وهذا هو سبب الخلاف

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النائب فاضل الفتلاوي : الخلافات غيبت الدوائر الانتخابية عن جدول أعمال البرلمان
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