الاستيلاء على نفق يحوي على 36 صاروخا موجها غربي الرمادي

أفاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ، السبت، بالاستيلاء على نفق يحوي على 36 صاروخ موجه بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق صحراء مناطق غربي مدينة الرمادي .

وقال المصدر إن “قوة امنية من شعبة الاستخبارات العسكرية السابعة واستخبارات الفوج الاول منه نفذت حملة امنية استباقية استهدفت صحراء جزيرة قضاء هيت غربي مدينة الرمادي، تمكنت من خلاله من الاستيلاء على نفق سري لعصابات داعش الاجرامية “.

واضاف المصدر، ان” القوات الامنية عثرت بداخل النفق على 36 صاروخ موجه فضلا عن العثور على عدة لحفر الانفاق شملت مطارق واقلام حفر بالإضافة الى ملابس قندهارية تعود لبقايا خلايا داعش”.

وأشار إلى أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من الاستيلاء على النفق فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الصواريخ المضبوطة دون وقوع اي اصابات تذكر “.