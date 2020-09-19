اعتداء جديد يطال إحدى الطبيبات في مستشفى العزيزية

أعلن مسؤول محلي في محافظة واسط، السبت، تعرض إحدى الطبيبات العاملات في مستشفى العزيزية العام إلى الاعتداء من قبل ذوي مريض توفي يوم امس الجمعة.

وقال القائممّقام محمد رضا في حديث اذاعي، ان"المريض ادخل الى ردهة الطوارئ وهو بحالة حرجة وفارق الحياة بعد وقت قصير"، لافتا إلى"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين بالاعتداء".

ودعا رضا المواطنين، إلى"إيقاف الاعتداءات على الكوادر الطبية وعدم مرافقة المريض من قبل عدد كبير من ذويه الامر الذي يسبب عدة مشاكل سيما مع انتشار فيروس كورونا".