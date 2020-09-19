التربية تحدد الـ12 من الشهر المقبل موعداً جديدا لامتحانات الدور الثاني

اعلنت وزارة التربية، السبت، عن تحديد الـ12 من شهر تشرين الاول المقبل موعداً جديدا لامتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية ، بضمنها السادس الابتدائي والثالث المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان "حصلت موافقة وزير التربية علي حميد الدليمي على تحديد يوم الأثنين الموافق الـ12 من تشرين الأول القادم موعداً جديداً لأداء امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية بما فيها مرحلة السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019-2020".

واضافت، أن الموعد الجديدد جاء بسبب "زيارة الاربعينية".