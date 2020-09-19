البرلمان ينهي القراءة الأولى لقوانين انضمام العراق الى ثلاث اتفاقيات وبروتوكول

أنهى مجلس النواب، السبت، القراءة الأولى لقوانين انضمام العراق الى ثلاث اتفاقيات وبروتوكول

وقال مصدر صحفي إن مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام ، ٢٠٠٠، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام ١٩٧٢.

وأَضاف، أن المجلس النواب أنهى كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٩، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم أعـمـال الجلســـــة رقم (5) في الـــدورة النيابيـــة الرابعـة السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي الأول. وكان عدد الحضور 182 نائباً.