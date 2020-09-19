ناشط: فريق الكاظمي يخطط لمجزرة في تشرين المقبل ويكشف عن جوكر اشترى منزلا فارها بعد ان كان يوصيهم بشراء سكائر له

حذر الإعلامي والناشط في ساحات التظاهر حسين الشلخ، السبت، من مجزرة يخطط لها أحد مسؤولي فريق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمناسبة مرور عام على انطلاق التظاهرات في تشرين الأول المقبل.

وقال الشلخ في منشور على صفحته بموقع “الفيسبوك” إن “أحد المسؤولين في فريق الكاظمي من الذين ركبوا الموجة باسم المتظاهرين المساكين يقوم حاليا بتوزيع الأموال حتى يصنع فريق مضاد داخل الساحة بهدف احداث مجزرة في تشرين القادم”.

وخاطب الشلخ رئيس الوزراء بالقول: “ما الذي تنتظره لطرد هذه الأمعات يا كاظمي”، مضيفا “هل تريد أن تأخذ دور الذي سبقك”.

من جانب آخر كشف الشلخ عن وجود “متظاهر جوكر قام بشراء بيت في زيونة بمبلغ 426 مليون (دينار)”، مبينا أن “هذا المتظاهر كان يوصينا على سكائر”.