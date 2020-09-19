نائب: الكاظمي لا يستطيع محاسبة مسؤولي كردستان وحملته ستكون انتقائية

استبعد النائب منصور البعيجي، السبت، قدرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على محاسبة اي مسؤول فاسد في اقليم كردستان، مبيناً ان حملة مكافحة الفساد ستكون انتقائية.

وقال البعيجي في حوار متلفز إن “كردستان ليس اقليم بل هي دولة ولديها دستور وقوانين خاصة بها ولا تعترف بقرارات الحكومة المركزية”.

وأضاف، أن “الكاظمي غير قادر على محاسبة اي مسؤول فاسد في اقليم كردستان، خصوصاً وانه فشل سابقاً في فرض السلطة الاتحادية في المنافذ الحدودية”.

وأوضح البعيجي، أن “حملة مكافحة الفساد التي يجريها الكاظمي ستكون انتقائية ولن تشمل كردستان”، لافتاً الى أن “الجميع يدعم هذه الحملة ولكن يجب ان تطال الجميع من دون استثناء احد”.