مهزلة جديدة .... نائب يكشف عن مساومات لتحويل الارهابيين الى محاكم عادية

كشف النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، السبت، عن مساومات لتحويل الارهابيين من محاكم الارهاب الى محاكم عادية، داعيا القضاء الاعلى الى التدخل بخصوص الموصل.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي ان "هنالك مساومات للإرهابيين الذين بطشوا في نينوى وكان لهم دور في دخول داعش، وبعد ان ابدلوا جلودهم حاولوا الدخول باتجاهات اخرى وبعض السياسيين من خارج المحافظة يتوسطون لدى القضاء لتحويل قضاياهم من محاكم الإرهاب الى محاكم عادية"،

مشددا على ان "القاضي لايعلم بهذا الموضوع وجاءته دعوى لا يعلم عنها شيء ومباشرة تم التوجيه الى استئناف محافظة نينوى وتم تحويل القضية التي كانت اربعة ارهاب الى قاضي اعتيادي في منطقة معينة مسيطر عليها من قبل جهة معينة".

واضاف انه "بحال عادت الامور الى نفس طريقة ما قبل داعش بان يأتي الارهابي ويساوم من قبل القطعات الامنية وتغير اقواله من ثم تذهب فإننا سنعود الى المربع الاول"،

داعيا رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الى "التدخل بخصوص الموصل وان لايحول جماعة الارهابيين الى محاكم اعتيادية لان لدينا معلومات بان هؤلاء السياسيين مستلمين من المتهمين مبالغ مالية لايعلم بها فائق زيدان ولايعلم من توسط لدى زيدان بان هؤلاء لديهم مذكرات قبض اربعة ارهاب".

واكد ان "الموصل تحتاج وقفة الجميع ووقفة زيدان والقضاء لاننا نعلم جيدا انه بفضل جهود القضاء فقد تحسنت الامور وبدأت تصدر قرارات جريئة ونتمنى ان لاتعبر هكذا امور من القضاء كي لاتعبر غيرها".