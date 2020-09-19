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زوار كويتيون يناشدون الرئاسات الثلاث بالسماح لهم دخول العراق لأداء زيارة الأربعين


ناشد عدد من الزوار الكويتيين المحجوزين في منفذ سفوان الحدودي، السبت، الرئاسات الثلاث بالسماح لهم بدخول العراق لأداء زيارة الأربعين.

وقال الزوار : "نحن عدد من الزوار الكويتيين المحجوزين حاليا في المدخل الجنوبي للعراق على منفذ سفوان الحدودي، نناشد كلا من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بالسماح لهم بدخول الأراضي العراقية لأداء زيارة الأربعين".

وأكد الزائرون، "امتلاكهم جميعاً شهادة فحص وباء كورونا ويخلون تماما من هذا الوباء".

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زوار كويتيون يناشدون الرئاسات الثلاث بالسماح لهم دخول العراق لأداء زيارة الأربعين
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