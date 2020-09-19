اعتقال مدراء المصرف الزراعي في الفلوجة والرمادي وابو غريب وصلاح الدين بعد حضورهما اجتماعا في بغداد

كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، السبت، عن اعتقال مديري المصرف الزراعي في قضائي الفلوجة والرمادي خلال حضورهما اجتماع في بغداد.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “مديري المصرف الزراعي في قضائي الفلوجة والرمادي ، اعتقلا اثناء حضورهما مؤتمر في بغداد “.

واضاف المصدر، ان” الاعتقال طال ايضا مديري المصرف الزراعي في قضاء ابو غريب ومحافظة صلاح الدين ،

مبينا ان” حملة الاعتقالات جاءت على خلفية اعتقال مدير المصرف الزراعي عادل خضير على خلفية شبهات فساد مالي واداري في المصارف التي تم اعتقال مدراءها”.

وأوضح، ان “الرواية التي تحدثت عن قيام المعتقلين بتظاهر على تعين مدير جديد للمصرف الزراعي في الرمادي عارية الصحة وان عملية الاعتقال جاءت لوجود شبهات فساد مالي واداري في المصارف الزراعية التي شهدت عام 2014 اكبر عمليات الفساد المالي والاداري في المحافظة “.