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اعتقال مطلوبين احدهما بتهمة الارهاب بعملية امنية في ميسان


اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، السبت، عن اعتقال مطلوبين احدهما بتهمة الارهاب بعملية امنية في ميسان.

وقالت القيادة في بيان إن قوة من "الفوج الثالث اللواء الاول فرقة الرد السريع تتمكن من اعتقال مطلوبين اثنين".

واوضحت القيادة، أن المعتقلين "احدهما وفق المادة ٤ ارهاب، والمطلوب الثاني وفق المادة ٢٨ ممنوعات"، مشيرا الى أنه تم تنفيذ "عملية نوعية ليلية بمحافظة ميسان ويضبط اسلحة خفيفة غير مرخصة بحوزتهم ايضا".

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