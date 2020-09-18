اعتقال ثلاثة ارهابيين من “داعش” بحملة دهم غربي الانبار

تمكنت القوات الامنية بمحافظة الانبار ،الجمعة ، من اعتقال قيادي بارز في التنظيم الاجرامي واثنين من مرافقيه بعملية دهم وتفتيش في المناطق الغربية .

وقال مصدر امني في تصريح صحفي ان ” قوة امنية من مكتب اجرام القائم وبالتنسيق مع شعبة مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة واستخبارات قيادة عمليات الجزيرة شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت منطقة الكرابلة بقضاء القائم غربي الانبار، تمكنت من خلالها من اعتقال قيادي بارز في التنظيم الاجرامي واثنين من مرافقيه دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكش عن هويته ان” القيادي مسؤول عن القاء المحاضرات التي تروج لفكر ارهابي داعش ، مبينا ان” المعتقلين متورطين بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين ، موضحا ان” معلومات استخباراتية كمكنت القوات الامنية من اعتقال الارهابيين واحالتهم الى القضاء وفق المادة 4 / ارهاب “.