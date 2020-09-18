مستشفى الشهيد المهندس في كربلاء تستقبل اكثر من الف مصاب بكورونا منذ شروعها باستقبال المصابين.

أعلنت مستشفى الشهيد ابو مهدي المهندس في كربلاء المقدسة، الجمعة، عن استقبال اكثر من الف مصاب بفيروس كورونا منذ شروعها باستقبال المصابين.

وقال مدير المستشفى الدكتور ظافر فاضل لـ/المعلومة/، ان “مستشفى الشهيد ابو مهدي المهندس استقبلت من مباشرتها بتقديم الخدمات لمصابي كورونا ولغاية الان ١١٥٠ مصابا، ١١١٣ تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، و٤٢ مصابا لا زالوا يتلقون العلاج والعناية الطبية فيها”.

واضاف فاضل ان “المستشفى لم تسجل أية وفاة نتيجة الفيروس، فيما تنفرد وتتميز مشفانا بوجود معالج نفسي يقوم بتقديم الدعم و الاسعافات النفسية الاولية للمصابين وفق خطط علاجية وارشادية مقننة”.