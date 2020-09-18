انهيار مبنى جراء انفجار داخل قاعدة سبايكر في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، الجمعة، بانهيار مبنى جراء انفجار وقع داخل قاعدة سبايكر في المحافظة.

وقال المصدر إن "انفجاراً وقع صباح اليوم، داخل بناية متروكة تحتوي على مخلفات حربية في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار أدى إلى انهيار البناية واحتراق حشائش واعشاب قريبة من الموقع".

وأشار المصدر إلى أنه "تم إخماد النيران دون تسجيل خسائر بشرية".