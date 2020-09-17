إحباط محاولة تهريب مبلغ من المال بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن القاء القبض على مسافر في مطار النجف بحوزته 180 الف دولار لم يصرح بها.

وقالت الهيئة في بيان ، "ألقت هيئة المنافذ الحدودية منفذ مطار النجف الدولي على مسافر عراقي بحوزته مبلغ مالي (180) الف دولار لم يصرح بها بغية تهريبها".

وتابعت، "تم القبض عليه في صالة المسافرين متوجهاً للسفر على متن الخطوط الجوية القطرية، وإحالته وفق محضر أصولي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".