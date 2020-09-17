وزير التربية يوجه باعتماد معدل 95% للتقديم على مدارس المتميزين وكلية بغداد

وجه وزير التربية علي حميد، الخميس، باعتماد معدل 95٪ بمجموع 570 للتقديم على مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد.

وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان مقتضب إن حميد "وجه الجهات ذات العلاقة باعتماد معدل 95٪ بمجموع 570 للتقديم على مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد".

وكانت وزارة التربية، أعلنت في التاسع من أيلول الحالي، عن موافقة الوزير علي حميد، على تنظيم تقديم الطلبة للقبول في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2020-2021.