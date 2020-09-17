وزير الخارجيّة يبحث مع نظيره البلجيكيّ أهمّية استمرار التعاون الثنائيّ على مختلف الاصعدة

التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين نظيره البلجيكيّ السيّد فيليب كوفين.

وأشاد الوزير بموقف بلجيكا الداعم للعراق، ولاسيّما في حربه ضدّ تنظيم داعش الإرهابيّ، ثم جرى بحث سُبُل تطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وأهمّية استمرار التعاون على الصُعُد السياسيّة، والاقتصاديّة، والأمنيّة.

كما تطرّق السيّد الوزير إلى تطوّرات الأوضاع السياسيّة في العراق، وقرار الحكومة إجراء انتخابات مُبكّرة في شهر حزيران المقبل، مُبيّناً أنّ الحكومة تسعى لأن تكون الانتخابات القادمة انتخابات حُرّة ونزيهة وتحظى بثقة الشعب.

كما أكّد الجانبان أهمّية استمرار المُشاوَرات السياسيّة والدبلوماسيّة الثنائيّة بين الجانبين؛ للارتقاء بمُستوى العلاقات، كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن القضايا الدوليّة والإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المُشترَك.

من جانبه السيّد كوفين عبّر عن اهتمام حُكُومته بتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.