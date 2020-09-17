الحشد الشعبي: اغلقنا 50% من مسارات تسلل داعش الارهابي في” حاوي العظيم”

اكد الحشد الشعبي، الخميس، اغلاق 50% من مسارات تسلل داعش الارهابي في حاوي العظيم شمال ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ،ان” الحشد الشعبي نجح خلال فترة وجيزة من اغلاق 50% من مسارات تسلل داعش الارهابي في حاوي العظيم شمال ديالى والتي استغلها التنظيم في دفع ارهابييه للتسلل لاستهداف القرى الامنة ونقاط المرابطة المتقدمة الحشد وبقية التشكيلات الامنية”.

واضاف، ان “جهود الحشد الشعبي اثمرت عن خفض معدلات هجمات داعش الارهابي في منطقة حيوية جدا لافتا الى ان اجراءات الحشد تاتي لحماية قرى العظيم واهاليها من اي اعتداء اثم لغربان الشر الداعشية

مؤكدا بان الجهود مستمرة بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية لانهاء عملية اغلاق كل الممرات ونشر المزيد من نقاط المرابطة في العمق”.

وكان داعش الارهابي شن هجوم على اطراف قرية في ناحية العظيم شمال ديالى مساء يوم امس وتصدى له الحشد الشعبي وقدم شهيد وجريحين لحماية الاهالي.