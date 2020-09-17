بعد اعتقال مدير "كي كارد".. المالية تكشف مصير توزيع الرواتب

طمأنت وزارة المالية العراقية يوم الخميس الموظفين بأنها ستستمر بتوزيع رواتبهم عبر البطاقات الذكية بغض النظر عن الإجراءات القضائية بحق أفراد أو شركات مزودة لبطاقات الدفع.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إلقاء قوة أمنية القبض على بهاء عبد الحسين عبد الهادي مدير شركة كي كارد في مطار بغداد الدولي اثناء محاولته الهرب خارج العراق، وفق ما أبلغ وكالة شفق نيوز مصدر أمني.

وقالت وزارة المالية في بيان، إنها تؤكد "استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية بمختلف انواعها".

وأضافت أن "اي اجراءات تحقيقية او قضائية تطال افرادا مرتبطين بشركات مزودة لبطاقات الدفع لن تؤثر على الاطلاق على عملية استلام المستحقين لاموالهم وبالطريقة المعتادة ومن دون اي تأخير.

وأشارت إلى أن "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف الى فرض سيادة القانون والنظام، بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ومريحة ونزيهة، ويحفظ حقوق المستثمرين المحليين والاجانب، وفقاً للقانون".