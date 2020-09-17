نائب : قانون التجنيد لايزال في اروقة مجلس الوزراء وتنفيذه يحتاج الى وقت طويل

اكد النائب مضر الكروي، ان قانون التجنيد لايزال في ارروقة مجلس الوزراء .

وقال الكروي في حديث صحفي ان “قانون التجنيد لايزال في اروقة مجلس الوزراء بانتظار حسمه ومن ثم ارساله الى مجلس النواب لمناقشته بشكل مكثف قبل اقراره لافتا الى ان هناك دعم نيابي حياله كونه يمثل حل مهم وجذري للكثير من الاشكالات العالقة ناهيك عن دوره الايجابي في خلق الانسجام الوطني خاصة وان خدمة العلم واجب لى كل عراقي”.

واضاف، ان “قانون التجنيد حتى لو اقر سيحتاج الى فترة زمنية ليس قليلة لتنفيذه خاصة وانه يحتاج الى جهود لوجسيتية كبيرة من قبل وزارة الدفاع بالاضافة الى الغطاء المالي لدفع رواتب الجنود مبينا انه داعم لاقرار القانون باسرع وقت ممكن في اروقة مجلس النواب العراقي”.

وكان ملف التجنيد توقف العمل به بعد 2003 رغم انه معمول به في اغلب بلدان العالم.