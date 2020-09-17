خبير امني : الاستخبارات العسكرية فككت مفرزة لداعش في كركوك

أكد الخبير الأمني فاضل ابو رغيف، الخميس، أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من تفكيك مفرزة لتنظيم "داعش" الارهابي في كركوك.

وقال ابورغيف في تغريدة له عبى "تويتر" إن قوة من "خلية الاستخبارات العسكرية تمكنت من تفكيك مفرزة للتنظيم في كركوك".

واضاف، أن "المفرزة "عبارة عن "قيادات بارزة في داعش مسؤولة عن الدعم اللوجستي والغذائي والالكتروني فيما يسمى بولاية كركوك المفككة"، لافتا الى أن "المجموعة سبق أن مارست أدوارًا ارهابية بكركوك".