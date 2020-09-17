عمليات بغداد تعلن ضبط مواد متفجرة وصواريخ في الطارمية شمالي العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن العثور على مواد متفجرة وعدد من الصواريخ في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء التاسع والخمسون، في فرقة المشاة السادسة أثناء البحث والتفتيش من العثور على قنينة غاز مفخخة".

واضافت، تم العثور ايضا على "قذائف RBG7 ضد الدروع عدد/٣ وصاروخ نوع كاتيوشا عدد/٢ وهي من مخلفات داعش الإرهابي، ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد تم رفعها بدون حادث".