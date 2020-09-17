شرطة كربلاء: اعتقال شخص يمارس اعمال السحر والشعوذة

اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم الخميس، عن اعتقال شخص يستغل النساء بممارسة اعمال السحر والشعوذة .

وذكر بيان لشرطة كربلاء " بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني ، تمكن مركز شرطة العباسية من إلقاء القبض على متهم من خارج المحافظة يقوم بأعمال السحر والشعوذة " .

واضاف انه " تم ضبط المتهم الذي يقوم بهذه الأعمال مستغلة بها بعض النساء اللواتي وقعن ضحية أعماله الدنيئة " .

واشار البيان الى ان "المتهم أحيل إلى القضاء لينال جزاءه العادل وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهكذا اعمال مشبوهة " .