الأمن الوطني يعلن اعتقال اربعة ارهابيين من "داعش" في نينوى

اعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، عن اعتقال اربعة ارهابيين من تنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

وقال الامن الوطني في بيان إنه "بناءً على معلومات استخبارية وبعملية خاطفة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على اربعة ارهابيين من عصابات داعش منضوين في ولاية نينوى الارهابية ويعملون فيما يسمى بديوان الجند بصفة مقاتلين".

وأضاف البيان أنه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بمشاركتهم في التعرضات على الأجهزة الأمنية ومواجهتم خلال عمليات التحرير؛ اذ تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".