القضاء يصدق أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها

أعلن اعلام مجلس القضاء الاعلى، الخميس، تصديق أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها، في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.

وذكر اعلام المجلس، في بيان، ان "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الإرهابية، صدقت أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها والذي اعترف قيامه بقتل المجنى عليهم بقصد السرقة بعد أن قام بالتقرب الى العائلة ودخوله الشقة بصورة مستمرة وتم تصديق أقواله بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب".

وأضاف البيان: "علما ان المتهم القي القبض عليه بعد التنسيق بين جهاز الامن الوطني ومديرية مكافحة الاجرام واسايش اقليم كردستان في محافظة اربيل".ا