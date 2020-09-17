اعتقال حارس مدرسة سرق مخطوطات أثرية من الكنيسة الشرقية في الموصل

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن استرداد مخطوطات أثرية سرقت من الكنيسة الشرقية في الموصل.

وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب صدقت أقوال حارس مدرسة سرق مخطوطات وكتب دينية أثرية تابعة للكنيسة الشرقية في الموصل".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على المتهم الحارس الذي كان يعمل بمدرسة مجاورة للكنيسة الشرقية الواقعة في منطقة سوق الشعارين في المنطقة القديمة في الموصل"،

لافتاً إلى أن "المتهم قام باخفاء المسروقات في منزله لغرض بيعها وتهريبها خارج البلاد، والمخطوطات تمت سرقتها في العام 2015 وقبل أن يتخذ تنظيم داعش الارهابي من الكنيسة مقر لما يسمى ديوان الحسبية".