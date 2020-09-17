الأخبار

اعتقال حارس مدرسة سرق مخطوطات أثرية من الكنيسة الشرقية في الموصل


اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن استرداد مخطوطات أثرية سرقت من الكنيسة الشرقية في الموصل.

وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب صدقت أقوال حارس مدرسة سرق مخطوطات وكتب دينية أثرية تابعة للكنيسة الشرقية في الموصل".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على المتهم الحارس الذي كان يعمل بمدرسة مجاورة للكنيسة الشرقية الواقعة في منطقة سوق الشعارين في المنطقة القديمة في الموصل"،

لافتاً إلى أن "المتهم قام باخفاء المسروقات في منزله لغرض بيعها وتهريبها خارج البلاد، والمخطوطات تمت سرقتها في العام 2015 وقبل أن يتخذ تنظيم داعش الارهابي من الكنيسة مقر لما يسمى ديوان الحسبية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قوة امنية تعتقل رئيس هيئة استثمار بغداد
نائب عن ميسان ينتقد زيارة الكاظمي ويعدها "مخيبة للآمال"
الإعلام الأمني: تدمير أربعة أوكار للإرهابيين بضربة جوية في جبال حمرين
اعتقال حارس مدرسة سرق مخطوطات أثرية من الكنيسة الشرقية في الموصل
تركيا توقف 16 عراقياً بتهمة التواصل مع تنظيم "داعش"الارهابي
جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت المقبل
الاسدي: ليس من صلاحية رئيس الوزراء تقليص الحشد
الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق
صحة كربلاء تعلن إجراءاتها بشأن الزيارة الاربعينية وتوجه دعوة للمواطنين
برلمان كردستان: حزبا طالباني وبارزاني يتحملان مسؤولية فشل المجلس
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك