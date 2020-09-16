صحة كربلاء تعلن إجراءاتها بشأن الزيارة الاربعينية وتوجه دعوة للمواطنين

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الأربعاء، عن الاجراءات التي ستتبعها لمتابعة الداخلين للمحافظة خلال الزيارة الاربعينية.

وقال مدير عام صحة المحافظة، صباح الموسوي، في حديث صحفي، إن "جميع اللجان الطبية التي ستشترك في تقديم الخدمات الصحية للزائرين التي ستكون قادمة من جميع المحافظات، سيشترط على اعضائها ابراز فحوصات من محافظاتهم تؤكد سلامتهم من الإصابة بفايروس كورونا".

وأضاف الموسوي، أن "المواكب الخدمية التي تقدم الخدمة للزائرين فإنها لا تمنح اي اجازة لدخول المحافظة مالم تأتي بنفس الفحوصات من المحافظات التي قدمت منها".

وأشار الى "الاتفاق مع محافظ كربلاء على توزيع مفارز طبية على جميع مداخل المحافظة، وكذلك نشر جهاز الكشف الحراري لفحص القادمين، ففي حال تبين ارتفاع درجة حرارة احد الزائرين فسيتم احالته الى الفحص".

وعن امكانية فحص جميع القادمين للمحافظة، اكد الموسوي ان "هذا الامر من الأشياء الصعبة الا ان الاجهزة الامنية هي المعنية بمتابعة الإجراءات التي يجب ان يتبعها الزائرين والتي ستضعها دائرة الصحة من بينها اشتراط ارتداء الكمامات وكذلك نوع من التباعد الاجتماعي".

ودعا مدير عام صحة كربلاء، المواطنين الى "الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وعدم خرقها لسلامتهم وسلامة جميع الزائرين وابناء المحافظة".

وأوضحت قيادة عمليات محافظة كربلاء، أمس الثلاثاء، موقفها بخصوص الزيارة الاربعينية المقبلة، مشيرة إلى أن أبواب المحافظة ستكون مفتوحة أمام الزائرين.

وقال الناطق باسم قيادة عمليات كربلاء العميد فاهم الكريطي في تصريح صحفي "تم إعداد الخطط اللازمة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين، وبإشراف مباشر من قائد عمليات كربلاء، اللواء الركن علي الهاشمي، لحماية الزائرين".

وأضاف أن "الخطة شملت نشر القوات الأمنية المشاركة، يوم الخامس من شهر صفر، كما تم تهيئة ساحات من ثلاثة محاور، بغداد وبابل والنجف من قبل محافظ كربلاء، وبإشراف القوات الأمنية لحمايتها"، مشيرا الى "تشكيل لجنة مشتركة من قيادة العمليات والمحافظة، لغرض التنسيق وارسال جهد الدولة من العجلات التابعة لوزارة النقل والتجارة والدفاع لغرض نقل الزائرين".

ودعا المواطنين، إلى "الالتزام بالعجلات المخصصة لتقلهم ذهاباً وإياباً، وعدم ادخال العجلات الصغيرة إلى المحافظة"، مؤكداً أن "كربلاء ستفتح أبوابها لاستقبال معزِّي الإمام الحسين عليه السلام".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاربعاء 16-9-2020، تسجيل 82 حالة وفاء و4357 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتها 3895 حالة تعافٍ من المرض.