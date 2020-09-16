برلمان كردستان: حزبا طالباني وبارزاني يتحملان مسؤولية فشل المجلس

حمل عضو برلمان اقليم كردستان سيروان بابان، الاربعاء، الاحزاب الحاكمة مسؤولية الفشل البرلماني في الاقليم.

وقال بابان في حديث صحفي إن “حزبي بارزاني وطالباني يتحملان فشل رئاسة مجلس النواب في القيام بدورها التشريعي”.

واضاف أن “أي جدول اعمال يتلائم مع سياسة هذين الحزبين يتم مناقشته ويتم غض النظر عن المواضيع الأخرى”.

ويعاني إقليم كردستان من أزمات سياسية واقتصادية اثر الأزمة المالية التي يعاني منها وعدم مقدرته على تسديد رواتب الموظفين.