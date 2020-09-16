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شرطة صلاح الدين تلقي القبض على 20 متهما ومطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة


القت شرطة صلاح الدين، الاربعاء، القبض على 20 مطلوبا للقضاء ومتهمين بالارهاب في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ان “مفارز مديرية شرطة صلاح الدين والمنشآت نفذت اوامر قبض بحق عدد من المتهمين والمطلوبين في المحافظة، حيث القت القبض على 20 متهما ومطلوبا، وقد تمت عمليات القاء القبض من قبل اقسام الشرطة المتمثلة بقسم شرطة الدور  والذي القت مفارزه القبض على 9 مطلوبين وفق المادة ٤١٣ ق.ع واودعوا التوقيف،

اما مفارز قسم شرطة سامراء فقد القت القبض على 3 مطلوبين وفق المادة ٤١٣ ق ع  واودعوا التوقيف، في حين القت مفارز قسم شرطة امرلي  القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة ٤١٣ و٤٣٢ ق ع واودعا التوقيف، وفي السياق ذاته القت مفارز قسم شرطة الدجيل القبض على مطلوب واحد وفق المادة ٤ أرهاب واودع التوقيف”.

واضافت ان “قسم شرطة الاسحاقي القى القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة٤٤٣ و٤٥٦واودعا التوقيف، اما مفارز قسم شرطة يثرب فقد القت القبض على مطلوب واحد وفق المادة ٤٣٤ ق ع واودع التوقيف”.

من جانبها القت مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية القبض على مطلوب واحد وفق المادة ٤٥٩ ق ع واودع التوقيف، وخلال واجب مشترك مع مديرية الامن الوطني القي القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة ٤ أرهاب واودعا التوقيف.،

اما مفارز قسم شرطة بيجي وأثناء تفتيش حاوي البوجواري، عثرت على عبوة محلية الصنع وهي عبارة عن جلكان سعة ٢٠ لتر مملوء بنترات الامونيا وتمت معالجتها واتلافها من قبل خبير المتفجرات وهي من مخلفات عصابات داعش  الارهابي”.

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