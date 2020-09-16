شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا بمخيمات النزوح في الانبار

أعلن مستشار محافظ الانبار مازن ابو ريشة، الاربعاء، شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا في مخيمات النزوح في المحافظة.

وقال ابو ريشة في حديث صحفي إن “جميع المصابين بفيروس كورونا في مخيمات النزوح في قضاءي عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة والحبانية شرقي مدينة الرمادي، تماثلوا للشفاء وبذلك تكون جميع المخيمات خالية من فيروس كورونا للمرة الاولى منذ تسجيل اول اصابة بالمرض “.

واضاف ان “الكوادر الطبية تقوم وبشكل مستمر بتنظيم زيارات متواصلة الى مخيمات النزوح لغرض مراقبة اي حالة اشتباه وعزلها بشكل فوري”، مبينا ان “الاهتمام الحكومي والصحي لمخيمات النزوح حقق نتائج ايجابية تمثل بتحقيق نسبة شفاء 100%”.