عمليات الانبار: العثور على كدس للعتاد بعملية دهم وتفتيش بالقرب من الحدود مع سوريا

افاد مصدر امني في استخبارات عمليات محافظة الانبار ، الاربعاء، بان القوات الامنية تمكنت من العثور على كدس للعتاد بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .

وقال المصدر ان” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى واستخبارات اللواء الرابع والفوج الثاني منه وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الانبار شنت حملة دهم وتفتيش وفق معلومات استخبارية افادت بوجود كدس للعتاد والمتفجرات مدفون تحت الارض في منطقة ناحية الوليد بقضاء القائم غربي الانبار، القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا وبعد تطويق المنطقة المستهدفة تم العثور على كدس للعتاد يعود للعناصر عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على القضاء “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان الكدس يحوي على 300 اطلاقة احادية ورشاشة 5/ 14 ملم و 4 رمانات وقاذفة ضد الدبابات والدروع و 3 شريط احادية و 2 حشوة قاذفة و 20 اطلاقة مختلفة بالاضافة الى علبة عتاد 7/ 12 ملم ورمانه ضد الاشخاص ، مبينا ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية او مادية “.