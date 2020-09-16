انتشار امريكي قرب محيط السفارة الامريكية وسط الخضراء

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بانتشار امريكي قرب محيط السفارة وسط المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال المصدر إن “قوة امريكية ترافقها طائرات انتشرت بشكل مكثف بمحيط المنطقة الخضراء على ضوء القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة”.

وأضاف، أن “الاجراءات المكثفة اجبرت سكان المجمع السكني الى الهرب من منازلهم خشية استهدافهم من القوات الاميريكة”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم، سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء.