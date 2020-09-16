الحشد الشعبي يشارك بـ 10 الاف منتسب في تأمين زيارة الاربعين

أعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، الأربعاء، مشاركة ١٠ آلاف من مقاتليها في خطة تأمين زيارة الاربعين في ٤ محافظات.

وقال المعاون العسكري لقائد العمليات سجاد الاسدي في حديث صحفي إن “الاستعدادات للزيارة الاربعينية بدأت مبكرا حيث بدأنا بالتنسيق عالي مستوى محافظات الفرات الاوسط في كربلاء وبابل والنجف والديوانية اذ نجري زيارات ميدانية الى قيادات الشرطة والعمليات ودعوة التشكيلات التي تنضوي تحت امرة القيادة بالإضافة إلى تشكيلات الحشد الشعبي التي تشترك بزيارة الاربعين سنويا والتي تقدر بـ 10 الاف منتسب”.

واضاف الاسدي “اننا بدأنا بوضع الخطة الرئيسية بخصوص انفتاح القطاعات على مستوى اربعة محاور رئيسية المحور الشمالي الذي يبدأ من فلكة الدلة في الإسكندرية وصولا الى منطقة باب بغداد في كربلاء، والشرقي من قنطرة السلام الى بابل، والجنوبي من فلكة سيد جوده الى النجف، والغربي من مزرعة فدك والخط الاستراتيجي الى النجف ايضا اضافة الى القطاعات المتواجدة في الديوانية وداخل محافظة بابل”.

وأشار إلى “اشتراك عناصر خاصة بالتعبئة مهمتها التنظيم بالاضافة الى زيادة تكثيف الجهود لاسيما في المجال الصحي وتوفير المستلزمات الصحية والتنسيق مع طبابة الحشد الشعبي”، مؤكدا “تكثيف العمل الاستخباري من كاميرات ونواظير حرارية والطيران المسير العالي والعمل الاستخباري المدني، والاشتراك بخطة نقل الزائرين.”