النائب عن الفتح حامد الموسوي : حكومة الكاظمي ستذهب بالبلاد نحو الهاوية

بين النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي الاربعاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستذهب بالبلاد للهاوية من خلال تعيينات المحاصصة.

وقال الموسوي في حديث صحفي ان “الكاظمي اعاد من خلال التعيينات الاخيرة كل الاشخاص الذين فشلوا سابقا في ادرة الدولة وهذا الامر غير صحيح”، لافتا الى ان “المرجعية ذكرت بشكل متكرر عدم توزيع المناصب بين الكتل السياسية”.

واضاف ان “التعيينات الاخيرة حصلت وفق منظور المحاصصة الحزبية والكاظمي وعز المناصب بين الكتل السياسية”، مبينا ان “تصرفات حكومة الكاظمي ستذهب بالبلاد للهاوية”.