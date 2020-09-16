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النزاهة: القبض على المتسببين بتلكؤ مشروع صرف صحي أدى لوفاة مواطن بالقائم


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، تنفيذها أمر القبض الصادر بحق المتسببين بتلكؤ مشروع للصرف الصحي لمدينة القائم، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مبينةً أن ذلك جاء بعد تتبعها لخبر وفاة مواطن في المدينة جراء سقوطه في الحفريات الخاصة بالمشروع.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان  إن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار وبإشراف جهات إنفاذ القانون، بعد رصد المركز الإعلامي للهيئة خبر وفاة المواطن، انتقل إلى موقع الحدث وإجراء عمليات التقصي والتحري، وضبط الأوليات المتعلقة بالمشروع كافة".

وأشارت إلى أن "الفريق توصل إلى وجود تلكؤ وإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة لحماية المواطنين في تنفيذ المشروع، فضلا عن صرف مبالغ مالية للشركة المنفذة لا تتناسب مع نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع".

وتابعت، أن "المكتب نظّم محضر ضبط أصوليا بالأوليات، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقية الأولية على قاضي التحقيق المختص الذي قرر إصدار أمر قبض وتحر بحق المدير المفوض للشركة وثلاثة مهندسين، منهم المقيم والمشرف على المشروع وفقا لمقتضيات المادة الحكمية، إذ تمكن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهمين بإشراف جهات إنفاذ القانون".

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