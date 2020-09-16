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وزير الخارجيّة يصل إلى بروكسل في زيارة رسميّة


وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الاربعاء، إلى العاصمة البلجيكيّة بروكسل في زيارة رسميّة.

وقال بيان للخارجية ، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة البلجيكيّة بروكسل".

واشار البيان الى انه من المزمع ، أن "يلتقي الوزير عدداً من المسؤولين في حلف الناتو، وأعضاء في البرلمان الأوروبيّ، ومنهم: رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة، ورئيس لجنة العراق، كما سيلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد الأوروبيّ، ومملكة بلجيكا".

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