وزير الخارجيّة يصل إلى بروكسل في زيارة رسميّة

وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الاربعاء، إلى العاصمة البلجيكيّة بروكسل في زيارة رسميّة.
وقال بيان للخارجية ، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة البلجيكيّة بروكسل".
واشار البيان الى انه من المزمع ، أن "يلتقي الوزير عدداً من المسؤولين في حلف الناتو، وأعضاء في البرلمان الأوروبيّ، ومنهم: رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة، ورئيس لجنة العراق، كما سيلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد الأوروبيّ، ومملكة بلجيكا".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha