أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، إلقاء القبض على منفذي جريمة قتل أحد الصيادلة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بعد ورود مناشدة الى الوزير والاجهزة الامنية (الاستخبارية) عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث عملية سطو مسلح وقتل احد الصيادلة وسرقة الصيدلية بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠ في منطقة البلديات ب‍بغداد، تم تشكيل فريق عمل مختص بإشراف وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".

وأضافت أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري وبكمين محكم تم القبض على مرتكبي الجريمة وهما متهمان اثنان في الحي الزراعي التابع لمنطقة البلديات، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بقيامهما بجريمتهما النكراء والغرض من القتل بدافع السرقة، حيث تم إيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".