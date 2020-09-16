بدر: الكاظمي أعاد نظام المحاصصة الطائفية وبعض المعينين الجدد متهمين بالفساد

اتهم رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي،الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعادة نظام المحاصصة الى الواجهة بعد التعيينات الاخيرة، مبينا ان هناك بعض الأسماء من المعيين الجدد عليهم ملفات فساد.

وقال الكعبي في تصريح متلفز ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعاد نظام المحاصصة مرة أخرى والفتح اكد رفضه “.

واضاف ان “هناك بعض الأسماء من المعيين الجدد عليهم ملفات فساد وان الكاظمي خرق الدستور بتعيينه بعض الدرجات العليا”.

واوضح الكعبي ان “البرلمان سيكون له موقف حازم من تلك التعيينات وان اغلب الكتل السياسية رفضت مبدأ المحاصصة وعلى الكاظمي إعادة هيبة الدولة”. مبينا ان “تعيينات الدرجات الخاصة من صلاحية البرلمان ولا يحق لرئيس الوزراء ذلك”.

واشار الكعبي الى ان ” الوضع الخدمي في محافظات الجنوب والوسط متردي جدا وعلى الكاظمي مساعدة تلك المحافظات “