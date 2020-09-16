يارالله: الحشد الشعبي يقوم بدور كبير وفعال في خطة الزيارة الأربعينية

اكد رئيس اركان الجيش الفريق الركن قوات خاصمة عبد الامير يارالله، الأربعاء، ان خطة الزيارة الاربعينية في كربلاء محكمة ومتكاملة وذات تنسيق وتعاون عالي بين صنوف القوات الأمنية، مبينا أن الحشد الشعبي بدور كبير وفعال في الخطة.

وقال يار الله في المؤتمر الامني الذي عقد في العتبة الحسينية “اننا كقيادة لاركان الجيش سنقدم جميع الاحتياجات الامنية والطبية والهندسية لانجاح خطة زيارة الاربعين، وسنوفر كل ما تحتاجه قيادة عمليات كربلاء من عدة وعدد اضافي، لاسيما وان ما لمسناه خلال هو روح العمل الواحد بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة وطيران الجيش والحشد الشعبي”.

واضاف يارالله ان “قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي تقوم بدور كبير وفعال من خلال مسكها وتعاونها مع القوات الامنية بجميع المحاور لتأمين زيارة الاربعين”.

واشار الى ان “كوادر وزارة الدفاع هيأت عجلاتها للمشاركة في خطة النقل على غرار ما تم في زيارة العاشر من المحرم”