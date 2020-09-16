التربية تُحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي والثالث المتوسط والصفوف غير المنتهية

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 2019 – 2020.

وذكر بيان للوزارة ، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ عدا اقليم كردستان، باعتماد يوم السبت المصادف 10 تشرين الاول المقبل، موعداً لإجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للمرحلة (الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية) ومن ضمنها (الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط) للعام الدراسي الحالي".

وأكد البيان "إلزام ادارات المدارس بتحديد الجداول الامتحانية ويكون يوم السبت من ضمنها، إذ يجب فيها مراعاة التباعد الاجتماعي سواء كان في القاعات الامتحانية او انتشار التلاميذ والطلبة في ساحات المدارس، مع التأكيد على اتباع الاجراءات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية المختصة بهذا الأمر".

وتابع أن "الوزارة اكملت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية".