القبض على عنصرين من داعش الإرهابي متورطين بمجزرة البو نمر في الأنبار

أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء ، القبض على عنصرين من داعش الإرهابي أشرفا على مجزرة البو نمر في الأنبار.

وقال الجهاز، في بيان إنه “تم القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابية المنتمين لولاية الفلوجة ويعملون بما يسمى ديوان الجند بصفة امنيين”.

وأَضاف، أن “المعتقلان اعترفا بالاشراف على مجزرة البو نمر قبل اربعة سنوات الذي قُتل فيها قرابة خمسين مواطناً علاوة على الابلاغ عن الكثير من منتسبي الاجهزة الأمنية لغرض تصفيتهم”.