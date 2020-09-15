الأخبار

القبض على عنصرين من داعش الإرهابي متورطين بمجزرة البو نمر في الأنبار


أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء ، القبض على عنصرين من داعش الإرهابي أشرفا على مجزرة البو نمر في الأنبار.

وقال الجهاز، في بيان إنه “تم القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابية المنتمين لولاية الفلوجة ويعملون بما يسمى ديوان الجند بصفة امنيين”.

وأَضاف، أن “المعتقلان اعترفا بالاشراف على مجزرة البو نمر قبل اربعة سنوات الذي قُتل فيها قرابة خمسين مواطناً علاوة على الابلاغ عن الكثير من منتسبي الاجهزة الأمنية لغرض تصفيتهم”. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على عنصرين من داعش الإرهابي متورطين بمجزرة البو نمر في الأنبار
القبض على قاتل شرطي أثناء تشييع والدته في ذي قار
شرطة البصرة تحرر فتاتين مخطوفتين وتعتقل الخاطفين
إحباط مخطط ارهابي بسوق شعبي في اللحظات الأخيرة في ديالى
الانفجار الذي وقع في المنطقة الخضراء استهدف سيارة دبلوماسية بريطانية
الاستخبارات تعتقل مسؤول مشاجب قاطع الرياض بـ”داعش” الارهابي في كركوك
الكاظمي يدافع عن تعيينات الدرجات الخاصة ويهاجم منتقديها
محلل سياسي : الحكومة عملت خلافا لارادة الشعب في إعادة بعض الوجوه المرفوضة الى الواجهة
نائب مستقل يؤشر “خرقا” في تعيينات الكاظمي ويعد خطواته “زوبعة إعلامية”
النزاهة تفصح عن مراحل قضايا القطاع الصحي الواردة من مجلس النواب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك