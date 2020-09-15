القبض على قاتل شرطي أثناء تشييع والدته في ذي قار

ألقت قوة أمنية، القبض على قاتل لرجل شرطة في محافظة ذي قار.

وذكر بيان لاعلام الشرطة ان "شرطة بلدة الجزيرة أجرت كشف الدلالة لتوثيق تفاصيل اعتراف المتهم (م.م) بعد ان تم القبض عليه والذي قام بطعن رجل الشرطة المرحوم المفوض غيث كريم المنسوب الى قسم ادارة وتدريب الكلاب البوليسية فارداه قتيلا متاثرا بجراحه حيث تم القاء القبض عليه من قبل شرطة بلده الجزيرة وبالتعاون مع دوريات افواج الطوارئ".

وأضاف انه "تم إجراء كشف الدلالة بحضور قاضي التحقيق وعدد من ضباط شرطة بلدة الجزيرة عن كيفية اعتداءه الذي أودى بحياة منتسب الشرطة والذي كان يحاول اللحاق بموكب التشييع لوالدته التي توفت في ذات اليوم".

وتابع البيان انه "تم إصدار الحكم العادل بحق المتهم وليكون عبرة لكل من يعتدى على المواطنين الامنين او يتسبب بازهاق الارواح".