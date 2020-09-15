نائب مستقل يؤشر “خرقا” في تعيينات الكاظمي ويعد خطواته “زوبعة إعلامية”

عد النائب المستقل عباس يابر العطافي، الثلاثاء، تعيين اسماء جديدة في مواقع مهمة على اساس الحزبية بالخرق القانوني، مشيرا إلى أن خطوات الكاظمي مجرد زوبعة إعلامية لم تثمر عن اية نتائج.

وقال العطافي في تصريح صحفي، إن “حكومة الحالية مجرد حكومة إعلامية، فضلا عن وجود ضعف في جميع الدوائر الخدمية”، مبينا أن “تعيين اسماء جديدة في مواقع مهمة على اساس الحزبية خرق قانوني”.

وأضاف أن “مجلس النواب اطلق صلاحية يد رئيس الوزراء في اختيار شخصيات مستقلة كفوءة ذو اختصاص لادارة الهيئات المستقلة والمناصب العليا الأخرى”، مبينا أن “ما لاحضناه يوم امس حيث تم اختيار شخصيات حزبية يتحملها الكاظمي أمام الرأي العام والشعب ومجلس النواب”.

وأشار العطافي إلى أن “خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حتى الساعة لم تثمر عن أي نتائج إيجابية وإنما مجرد زوبعة إعلامية يراد منها كسب ود بعض القوى السياسية”.