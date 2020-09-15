فيحان: حكومة الكاظمي حكومة مستشارين فشلوا بنيل ثقة البرلمان في الكابينة الوزارية

أكد رئيس كتلة الصادقون النيابية النائب عدنان فيحان، الثلاثاء، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حكومة حكومة مستشارين فشلوا ان ينالوا ثقة البرلمان في الكابينة الوزارية.

وقال فيحان في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إن “حكومة الماظمي كان يراد منها اجراء انتخابات مبكرة بعد أن تعيد هيبة الدولة خارجيا وداخليا وتفرض القانون”.

وأضاف أنه “لكن الذي جرى حكومة مستشارين فشلوا ان ينالوا ثقة البرلمان في الكابينة الوزارية! ولكن تواجدهم وجوبي بالحكومة، ممن جاء الوجوب ؟”.

وأردف فيحان أن “حكومة الكاظمي لجان مخابراتية تفرغ مؤسسات الدولة من دورها وصلاحياتها! وهي حكومة تراعي طلبات الاقليم ولم تلتفت الى أدنى طلبات الوسط والجنوب وهي حكومة مناصبها الادارية بالوكالة !”.

وخاطب الكاظمي الكتل السياسية بالقول: “اصروا على الكاظمي حتى يرسل تعييناته الى البرلمان لينتهي زمن الإدارة بالوكالة اما البيانات الرافضة فهي لذر الرماد بالعيون والاكتفاء بها يعني امر دبر تحت الطاولة”