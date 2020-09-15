برلماني يعد التغييرات الأخيرة في المناصب الحكومية "محاصصة مقيتة"

اعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، اليوم الثلاثاء، أن التغييرات التي أجريت مؤخراً في عدد من المناصب الحكومية "محاصصة مقيتة"، داعياً إلى الإبقاء على أصحاب المناصب "الذين أثبتوا نجاحهم في مؤسساتهم".

وقال العكيلي في حديث صحفي إن "ما حصل من تغييرات في المناصب الحكومية ما هي الا محاصصة مقيتة"،

مبيناً أننا "كنا نعتقد أن الحكومة الحالية تمثل الجماهير الناهضة وصوتها الحر وأنها سوف تقوم بكل ما يلزم من أجل الاصلاح والتغيير".

وأضاف، أن "إعادة الوضع الطبيعي للحكومة في العمل نحو الإصلاح هو بترك المحاصصة والعمل على اختيار أشخاص أكفاء وناجحين أو الإبقاء على الجيدين والذين أثبتوا نجاحهم في مؤسساتهم"، مشدداً على أن "تغيير الأشخاص ينبغي أن يكون من الذين عليهم مؤشرات فقط دون أن يكون التغيير بصيغة المحاصصة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى، أمس الاثنين، تغييرات في عدد من المناصب الحكومية، الأمر الذي رفضته كتل سياسية عدة.