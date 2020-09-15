الصحة النيابية: انخفاض شراسة كورونا لا يعني قلة الاصابات

شدد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي إلى ضرورة عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الانخفاض الواضح في عدد الاصابات المصنفة بشديدة الضراوة، لا يعني انخفاضا في عدد الاصابات التي تسجل يوميا.

وقال خلاطي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية أنه "بعد الزيارة الميدانية لمحافظة البصرة توفرت لدينا معطيات بأن هناك انخفاضا واضحا في اعداد الراقدين في المستشفيات، ولكن اعداد الاصابات باقية كما هي، بما يؤشر انخفاض قوة الفيروس، بحيث يكتفي المصاب بالعلاج المنزلي ولا يحتاج الى دخول المستشفى".

واضاف خلاطي ان استمرار انخفاض عدد الراقدين في المستشفيات سيمنح دوائر الصحة والمستشفيات فسحة زمنية لترتيب اوضاعها بشكل جديد"، مؤكداً "حاجة كل محافظة الى انشاء مستشفى وبائي ميداني خارج المستشفيات الاعتيادية وبسعة سريرية كبيرة، تمهيدا لعودة المستشفيات الى عملها المعتاد وتادية الخدمات الطبية مع احتفاظها بردهة وبائية باشراف وتوجيه وزارة الصحة".