قوة امنية تطوق مدخل الخضراء من جهة منطقة القادسية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن قوة امنية طوقت مدخل المنطقة الخضراء من جهة منطقة القادسية في بغداد.

وقال المصدر ، انه "بعد سماع صوت انفجار في منطقة القادسية ببغداد، تم استدعاء خبير المتفجرات للكشف عن مصدر الصوت ضمن المنطقة المذكورة".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مدخل المنطقة الخضراء من جهة منطقة القادسية قرب جامع ام الطبول"، مشيرا الى ان "مصدر الصوت هو عبارة عن انفجار جسم غريب ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية"