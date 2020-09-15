عضو بالطاقة النيابية ينتقد تكليف شخص عليه شبهات فساد بمنصب وكيل اقدم في الكهرباء

استغرب عضو لجنة النفط والطاقة امجد العقابي، الثلاثاء، من تكليف نزار قحطان حسن بمنصب وكيل وزير الكهرباء لشؤون التوزيع والنقل الوكيل الاقدم رغم انه عليه ملفات فساد وهدر للمال العام في هيئة النزاهة منذ كان بمنصب مدير عام في الوزارة.

وقال العقابي في حديث صحفي انه "في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا التغييرات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء في بعض المناصب والتي رسخت المحاصصة الحزبية وضربت مطالب الجماهير وتوجيهات المرجعية عرض الحائط، فاننا نستغرب اصرار الكاظمي على تقريب من عليهم شبهات فساد الى مصدر القرار".

واضاف العقابي ان "الشخص الذي تم تكليفه بمنصب وكيل وزير الكهرباء لشؤون التوزيع والنقل الوكيل الاقدم وهو نزار قحطان حسن والذي كان يشغل منصب مدير عام في وزارة الكهرباء، فهو شخص عليه ملفات شبهات فساد في هيئة النزاهة اضافة الى ملفات هدر للمال العام، بالتالي فان اختياره لشغل منصب اعلى معناه ضرب للاصلاح وليس العكس"، مشددا على ان "الكاظمي وكما يبدو فانه اوفى بعهده في إجراء التغيير لكنه كان تغيير للأسوأ وليس الأفضل".